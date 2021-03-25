خطيب زادة للترويكا الاوروبية: تحلوا ولو بقليل من الشجاعة والجرأة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، دعا اليوم الخميس، دول الترويكا والاتحاد الاوروبي بأن تتحلى ولو بقليل من الشجاعة والجرأة.

وفي تغريدة تهكمية نشرها في صفحته على تويتر، تعليقا على ما وصف بشهر العسكل بين اوروبا وادارة بايدن، كتب سعيد خطيب زادة: لا ننوي ان نقوض شهر عسل احدهم، ولكن يبدو ان "الدبلوماسية" على طريقة بومبيو ما زالت قائمة.

واضاف: يجب ان يكون هذا جرس انذار جديد: ان سلوك الولايات المتحدة المتغطرس مع الآخرين، لم يبدأ بترامب ولن ينتهي بعده.

وفي نصيحة ودية الى الترويكا والاتحاد الاوروبي، قال خطيب زادة: تحلوا ولو بقليل من الشجاعة والجرأة.

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