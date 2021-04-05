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٠٥‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١:١٢ م

وزیر الصحة العراقي يجري محادثات مع وزراء اربع دول في المجال البيئي

وزیر الصحة العراقي يجري محادثات مع وزراء اربع دول في المجال البيئي

اعلنت وزارة الصحة العراقية، ان الوزير"حسن التميمي" ناقش آفق التعاون مع وزراء اربع دول في المجال البيئي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الوزارة في بيان، ان وزير الصحة والبيئة "حسن محمد التميمي" ناقش افق التعاون مع وزراء قطر والبحرين والاردن ومصر في المجال البيئي.

واضافت ان ذلك جاء خلال مشاركته باجتماعات الحوار الاقليمي للتغير المناخي في ابو ظبي.

كما انه وزير الصحة العراقي ونظيره اللبناني  قاما بتوقيع "اتفاق إطار بين البلدين، يشمل النفط مقابل الخدمات الطبية والاستشفائية في الجمعة الماضية."

ويشمل الاتفاق أيضا "التعاون في مجال إدارة المستشفيات"، يشارك فيه خبراء لبنانيون وفرق طبية مختصة ستساهم في إدارة مؤسسات جديدة و"مدن طبيّة" في العراق، كما ينصّ على تعاون في مجال "التدريب الطبي".

والعراق هو أكثر الدول العربية تضررا من كوفيد-19، ويشهد منذ عقود نقصا في الأطباء والأدوية والتجهيزات الصحيّة.

/انتهى/

رمز الخبر 1913255

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