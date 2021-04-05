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٠٥‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٤:٣١ م

الأمن الإيراني:

اعتقال جاسوس يعمل لصالح الاحتلال في أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران

اعتقال جاسوس يعمل لصالح الاحتلال في أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران

اعلن المدير العام لمديرية الامن بمحافظة اذربيجان شرقي (شمال غرب ايران) اعتقال مجموعة من الجواسيس من بينهم شخص جنده جهاز الموساد الاسرائيلي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في مؤتمر صحفي اليوم قال المدير العام لمديرية الامن بمحافظة اذربيجان شرقي: تم اعتقال جاسوس يعمل لاسرائيل وعدة جواسيس على صلة بأجهزة مخابرات دول مختلفة في المحافظة.

من ناحية اخرى نفى المسؤول الايراني تواجد عناصر تكفيرية مسلحة بمحافظة اذربيجان شرقي.

واضاف: تم اعتقال 19 عضوا في عصابة تقوم بجرائم الاحتيال المنظم لإصدار الشيكات المصرفية وتزوير الوثائق في محافظة أذربيجان شرقي.

وتابع قائلا: إن وزارة الامن في طليعة محاربة الفساد الاقتصادي، مثل تهريب السلع والمحسوبية والتهرب الضريبي والاحتكار. 

/انتهى/

رمز الخبر 1913266

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