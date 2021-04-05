اعتقال جاسوس يعمل لصالح الاحتلال في أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في مؤتمر صحفي اليوم قال المدير العام لمديرية الامن بمحافظة اذربيجان شرقي: تم اعتقال جاسوس يعمل لاسرائيل وعدة جواسيس على صلة بأجهزة مخابرات دول مختلفة في المحافظة.

من ناحية اخرى نفى المسؤول الايراني تواجد عناصر تكفيرية مسلحة بمحافظة اذربيجان شرقي.

واضاف: تم اعتقال 19 عضوا في عصابة تقوم بجرائم الاحتيال المنظم لإصدار الشيكات المصرفية وتزوير الوثائق في محافظة أذربيجان شرقي.

وتابع قائلا: إن وزارة الامن في طليعة محاربة الفساد الاقتصادي، مثل تهريب السلع والمحسوبية والتهرب الضريبي والاحتكار.

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