خاجي وعبد السلام يستعرضان سبل حل الازمة الراهنة في اليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن كبير مستشاري وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية الخاصة "علي اصغر خاجي" اجرى اليوم الاثنين، مباحثات هاتفية مع كبير مفاوضي حكومة الانقاذ الوطني اليمنية "محمد عبد السلام"؛ استعرض الجانبان خلالها سبل حل الازمة الراهنة في اليمن.

وفي سياق مشاورات الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن حل الأزمة في اليمن ، أجرى "علي أصغر خاجي" كبير مستشاري وزير الخارجية الايرانية للشؤون السياسية الخاصة اليوم (الاثنين) محادثات هاتفية مع "محمد عبد السلام" رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض.

واستعرض خاجي مع عبد السلام في هذا الاتصال، اخر المستجدات المتعلقة بعملية السلام داخل اليمن، كما كانت الجهود الدبلوماسية الأخيرة للجمهورية الإسلامية الايرانية لحل مشكلة الناقلة صافر من القضايا الاخرى التي أثيرت في هذه المحادثة الهاتفية.

واشاد محمد عبدالسلام خلال المباحثات الهاتفية بالدعم السياسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية ، مستعرضا اخر التطورات المتعلقة بمحادثات السلام اليمنية الجارية وآخر اوضاع ناقلة نفط صافر./انتهى/