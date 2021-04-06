وفاة الکاشف عن مفاعل دیمونا النوویة

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه عندما التقط الصور عن طریق الاقمار الصناعیة کشف عن نشاطات اسرائیل النوویة غیر المعلنة وأكبر مشروع إنشائي منذ عقود في المنشأة النووية الإسرائيلية السرية في قلب برنامج الأسلحة النووية غير المعلن، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".



وکشفت الصور حفريات بحجم ملعب كرة قدم وعمقاً محتملاً يصل إلى طوابق على بعد أمتار من المفاعل القديم في مركز شمعون بيريز للأبحاث النووية قرب مدينة ديمونا.

ويأتي الكشف عن أعمال البناء في مفاعل ديمونا للأبحاث النووية، في وقت تقوم فيه "تل أبيب" بتحريض العالم ضد برنامج إيران النووي السلمي .



وفي الوقت الذي تسمح فيه إيران لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة منشآتها النووية، لا تقوم "إسرائيل" بذلك.



يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، يُعد إحدى الانظمة الأربعة التي لم توقع على اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية، إلى جانب الهند وباكستان وكوريا الشمالية التي خرجت من الاتفاقية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.



كما أن "تل أبيب"من أوائل انظمة منطقة الشرق الأوسط، والتي عملت على الحصول على أسلحة نووية من خلال بناء مفاعل ديمونا النووي - أو "مركز الأبحاث النووية في عام 1957 والذي يعد أهم منشأة نووية إسرائيلية، ويقع في صحراء النقب (جنوبي أراضي فلسطين 1948).



ويفرض الاحتلال الإسرائيلي، سياسة التعتيم، على تفاصيل ملف برنامجه النووي، حيث ترفض حكومته التوقيع على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية التي وقعتها الدول العربية، الأمر الذي يجعل الملف النووي الإسرائيلي "خارج التغطية".



وحسب خبراء، فقد تجاوز المفاعل عمره الافتراضي المقدر بـ 30 سنة منذ أمد طويل، وبات يشكل تهديداً جدياً لجميع دول المنطقة، وفق مصادر اعلامية عبرية.

وتوفي آندریه زربیني المصور للمفاعل النوویة بمرض السرطان في عمر یناهز 34 عاما فقط.

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