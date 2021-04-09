وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه شدد غريب آبادي في حديث له على ضرورة الغاء الولايات المتحدة كافة اجراءات الحظر بشكل عملي اذا ارادت العودة للاتفاق النووي، ومن المهم جدا أن يؤثر ذلك بشكل عملي على الوضع.

وحول طبيعة الحظر الذي يتعين على الولايات المتحدة الغاءه أوضح غريب آبادي، بأنه على واشنطن الغاء كافة اجراءات الحظر المتعلقة بالاتفاق النووي، وكذلك اجراءات الحظر التي أقدم عليها ترامب، وأيضا اجراءات الحظر التي فرضت بذرائع غير نووية.

وقال: أعلنا ضرورة الغاء كافة اجراءات الحظر بطريقة شفافة في المفاوضات.

وأكد أن عملية التثبت من الغاء الحظر تتمثل في أن تتمكن ايران من ابرام الصفقات النفطية وتصدير النفط والحصول على العائدات ووصولها الى ايران عبر القنوات البنكية، أو قدرة ايران على تحويلها الى القنوات المالية المتعددة.

ولفت الى أن الحديث يجري حاليا حول الاجراءات الفنية التي تقدم عليها ايران في حال نكثت الولايات المتحدة بالتزاماتها بعد عودتها للاتفاق النووي، لكي لا يقتصر تنفيذ الالتزامات على ايران دون غيرها.

وشدد غريب آبادي على أن موضوع الخطوة مقابل خطوة لم يطرح في المفاوضات.

انتهى