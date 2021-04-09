الإصابات تتجاوز 22 ألفا والوفيات 155 حالة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية في تصريح اليوم: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية ظهر اليوم الجمعة تم تسجيل 22478 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى مليونين و29 ألفا و412 إصابة مؤكدة.

واوضحت انه من بين المصابين الجدد، تم ادخال 2567 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفتت لاري الى تعافي مليون و693 ألفا و5 أشخاص من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 4278 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

واشارت الى تسجيل 155 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 64039 حالة وفاة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية انه تم اجراء 13 مليون و494 ألفا و296 إختبارا لتشخيص الإصابة بفيروس كوفيد-19 في جميع انحاء البلاد.

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