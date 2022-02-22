أوليانوف: محادثات فيينا على وشك عبور خط النهائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس الوفد الروسي في مفاوضات فيينا ومندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية، قال في تغريدة له على موقع تويتر اليوم الثلاثاء: "التقيت منسق الاتحاد الاوروبي لمفاوضات فيينا انريكي مورا. تبادلنا وجهات النظر حول الاوضاع الراهنة للمفاوضات".

واضاف رئيس الوفد الروسي في تغريدته: "يبدو ان المفاوضات الرامية لاحياء الاتفاق النووي هي الان على وشك العبور من خط النهاية".

وتستمر المفاوضات بين ايران ومجموعة "4+1" على مختلف المستويات، من أجل حل جميع المسائل العالقة بين الاطراف المفاوضة للتوصل إلى اتفاق جيد يضمن حقوق الشعب الايراني.

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