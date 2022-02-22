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٢٢‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٧:٤٣ م

في تغريدة له؛

أوليانوف: محادثات فيينا على وشك عبور خط النهائية

أوليانوف: محادثات فيينا على وشك عبور خط النهائية

أشار رئيس الوفد الروسي في مفاوضات فيينا، ميخائيل اولیانوف، عقب لقائه مع منسق المحادثات، انريكي مورا، إلى ان المفاوضات الرامية لاحياء الاتفاق النووي هي الان على وشك العبور من خط النهاية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس الوفد الروسي في مفاوضات فيينا ومندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية، قال في تغريدة له على موقع تويتر اليوم الثلاثاء: "التقيت منسق الاتحاد الاوروبي لمفاوضات فيينا انريكي مورا. تبادلنا وجهات النظر حول الاوضاع الراهنة للمفاوضات".

واضاف رئيس الوفد الروسي في تغريدته: "يبدو ان المفاوضات الرامية لاحياء الاتفاق النووي هي الان على وشك العبور من خط النهاية".

وتستمر المفاوضات بين ايران ومجموعة "4+1" على مختلف المستويات، من أجل حل جميع المسائل العالقة بين الاطراف المفاوضة للتوصل إلى اتفاق جيد يضمن حقوق الشعب الايراني.

/انتهى/

رمز الخبر 1922125
https://ar.mehrnews.com/news/1922125/

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