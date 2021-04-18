القبة الحديدية اثبتت فشلها امام صواريخ المقاومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان جنرال "إسرائيلي" قال إن "القبة الحديدية" أثبتت عدم فعاليتها، وعجز في قدرتها على إيقاف صواريخ المقاومة الفلسطينية.

وبين الجنرال يوسي لانغوتسكي أنه "يحظر على "إسرائيل" أن تعتمد فقط على نظام دفاع فعال يعتمد على تكنولوجيا الصواريخ الاعتراضية، من أجل توفير استجابة فعالة للتهديدات الصاروخية، التي قد تلحق أضرارا بالغة بالحرب المستقبلية في الجبهة الداخلية، ومنشآتها الاستراتيجية وقوات الجيش، وتشمل هذه التهديدات الطائرة وصواريخ وقذائف".

وأوضح أنه "أحيانا يتم إطلاق صاروخين لاعتراض صاروخ فلسطيني واحد، ما يتطلب إعداد مخزون كاف لصواريخ منظومة القبة الحديدية، مع التهديد بمزيد من الصواريخ، وسيتطلب عدة مليارات من الدولارات، لذلك لن يتمكن الجيش من نشر عدد محدود فقط من الصواريخ التي ستكون كافية لتشغيل أنظمة القبة لفترة محدودة فقط، وسيستغرق إنتاج الصواريخ الجديدة فترة زمنية طويلة، وإلا ستفتقر خلالها الكيان للدفاع عن نفسها"./انتهى/