إيران ترفع إنتاجها من الصلب الخام اثر العقوبات الغربية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت البيانات التي نشرتها ادارة المشاريع والتخطيط بالوزارة اليوم الاربعاء، أن إنتاج الصلب الخام تخطى 28.374 مليون طن في السنة المنتهية 20 مارس/آذار 2021 صعودا عن مستوى 26.432 مليون طن المحققة في الفترة المناظرة السابقة.

من جهة ثانية أكدت البيانات أن حجم المنتجات الفولادية لامست 25.069 مليون طن في الفترة المذكورة فيما نما الكاثود النحاسي 14.5 بالمئة بتسجيله نحو 291 الف طن.

وأشارت أن انتاج سبائك الألمنيوم الخالص بلغ 446 الف طن بنمو 55.5 بالمئة، وايضا الاسمنت سجل مستوى 693.871 مليون طن بنمو 12.5 على أساس سنوي.

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