موسوي: العدو لم يفلح في إضعاف علاقة الجيش بالشعب/388 وفاة بكورونا

روحاني: إيران ترحب بالتعاون مع باكستان وأفغانستان في إدارة عملية السلام بكابول

صرح الرئيس روحاني، أن الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة لم يساعد في الحفاظ على الأمن والاستقرار، مؤكدا انه على إيران وباكستان، باعتبارهما الجارتين الأهم والأكثر فاعلية لأفغانستان، أن تلعبا دورا في إدارة عملية السلام في كابول".

وشدد الرئيس روحاني على أهمية التعاون مع باكستان كجار مسلم لإيران، وتطوير وتعميق العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية والتجارية وكذلك تطوير وتعزيز الأسواق عبر الحدود.

وفي إشارة إلى القرار الأمريكي بالانسحاب من أفغانستان، قال روحاني إن الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة لم يساعد في الحفاظ على الأمن والاستقرار، مضيفا ان على إيران وباكستان، باعتبارهما الجارتين الأهم والأكثر فاعلية لأفغانستان، أن تلعبا دورا في إدارة عملية السلام في هذا البلد من خلال التعاون والتعاطي، منوها الى أن إيران ترحب بالتعاون مع باكستان وأفغانستان في هذا الاطار.

القائد العام للجيش: العدو لم يفلح في إضعاف علاقة الجيش بالشعب

صرح القائد العام للجيش الايراني "اللواء عبدالرحيم موسوي"، بان الجيش حقق انجازات كبيرة للغاية، رغم اجراءات الحظر الجائرة والقاسية جدا التي يمارسها الاعداء ضد البلاد.

و في تصريحه اليوم الاربعاء خلال زيارة رئيس السلطة القضائية "حجة الاسلام سيد ابراهيم رئيسي" لجامعة القيادة والاركان التابعة للجيش الايراني، نوه اللواء موسوي باهم الاجراءات الستراتيجية التي اتخذها الجيش الايراني على مدى العقود الاربعة الماضية.

واكد القائد العام للجيش، انه رغم اجراءات الحظر الظالمة والقاسية من جانب الاعداء، لكن الجيش وفي ظل توجيهات سماحة القائد العام للقوات المسلحة والهمم العالية والجهود الدؤوبة لكوادره الولائيين واسرهم الكريمة والنبيلة، فقد حقق اكبر المنجزات وسطر الحماسات في مختلف المجالات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي.

قانعي: بدء المرحلة الأخيرة من الاختبار البشري للقاح كورونا الإيراني "كوو إيران بركت"

قال امين المركز العلمي بلجنة مكافحة فيروس كورونا الوطنية في ايران "مصطفى قانعي"، ان المرحلة الثالثة والأخيرة من الاختبار البشري للقاح كورونا الإيراني "كوو إيران بركت"بدأت اليوم الاربعاء.

و اضاف قانعي اليوم الأربعاء علی هامش مراسم ازاحة الستار عن 9 منتجات لإحدى الشركات الناشئة في مركز تطوير التكنولوجيا الحيوية التابع لمعهد باستور الإيراني: إنه في حالة تأكيد النتائج النهائية للمرحلة الثالثة من الاختبار البشري ،سيتم الحصول على تصريح دخوله السوق في يونيو 2021 تابعا ان المنتج سيكون أول لقاح إيراني يدخل السوق".

وقال: "ان مجموعات أخرى تنشط أيضًا في هذا المجال ، ومن المتوقع أن تدخل لقاحاتها السوق في الأشهر الثلاثة او الأربعة المقبلة".

وزارة الصحة: تسجيل 388 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري، أنه بوفاة 388 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، بلغ عدد المتوفین في ایران 67 الفا و 913 اشخاص.

واضافت سيما سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاربعاء انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة، تسجیل 24 الفا و886 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیونين و311 الفا و813شخصا ويكون 4 الاف و991 شخصا في وضع حرج.

واعلنت ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیونا و823 الفا و958 شخصا لغایة الان.

كما ان 14 مليونا و739 الفا و719اشخاص خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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