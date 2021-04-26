الفريق التفاوضي الأمريكي موجود في فيينا/ ليس لدينا محادثات مع الجانب الأميركي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين، اليوم الاثنين اضاف ظريف: اذا عادت امريكا الى الاتفاق النووي والتزمت بتعهداتها فإن طهران ستتخذ الإجراءات اللازمة بعد التحقق من الإجراءات الأمريكية.

وقال ظريف انه تحدث مع وزير الخارجية العراقي بشأن المحادثات النووية مع مجموعة 1+4.

*ظريف: تعازينا لأسر الضحايا والمصابين لحادث حريق مستشفى ابن الخطيب

وعبر ظريف مجدداً عن تعازيه لأسر الضحايا والمصابين لحادث حريق مستشفى ابن الخطيب المؤلم، داعيا الشفاء العاجل للمصابين .

وقال : لقد أجرينا محادثات جيدة جدا جدا مع الاخ والصديق الدكتور فؤاد حسين، وأشكره والحكومة على كرم ضيافتهما الودية.

*ظريف: نرحب بالدور المحوري والقوي للعراق في المنطقة

وأضاف: نرحب بالدور المحوري والقوي للعراق في المنطقة معربا عن أمله في ان يتعزز دور العراق اكثر فأكثر في المنطقة وان يلعب دوره في تحقيق الاستقرار والسلام فيها.

بدوره أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين على دور بلاده في حل القضايا الإقليمية، وقال أن بغداد تلعب دورا مهما في إحلال السلام بالمنطقة.

*فؤاد حسين: أساس سياسة العراق الخارجية الحالية هو إقامة علاقات متوازنة مع الجميع

واوضح إنه بحث مع ظريف حول العلاقات الإيرانية الأمريكية والعلاقات مع دول الخليج الفارسي، مشيرا الى أن العراق يلعب دورا إيجابيا في هذا المجال.

وأضاف انه تناول مع ظريف ايضا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية المهمة والوضع الدولي.

كما تحدث فؤاد حسين عن الدور المحوري للعراق في المنطقة وقال: إن أساس سياسة العراق الخارجية الحالية هو إقامة علاقات متوازنة مع الجميع.

وتابع فؤاد حسين قائلا إن سياسة العراق الخارجية الحالية هي إقامة العلاقات على اساس المصالح المشتركة وان تكون للمنطقة كلمتها .

وشدد وزير الخارجية العراقي على أهمية التعاون بين دول المنطقة قائلا: لقد سبق واطلقنا الحوار مع الجانب الايراني ووصلنا الان إلى مستوى مهم.

وقال: بحثنا أيضا العلاقات الثنائية في المجال الاقتصادي وأكدنا على أهميتها للبلدين ونأمل في تطوير هذه العلاقات الثنائية بعد التغلب على تحديات كورونا.

ورحب وزير الخارجية العراقي مرة أخرى بنظيره الإيراني متمنيا له التوفيق في زيارته، وقال إن وزير الخارجية الإيراني سيلتقي بالمسؤولين العراقيين ويتوجه إلى مدينة النجف أشرف وإقليم كردستان العراق.

هذا وقد قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في لقاء مع نظيره العراقي فؤاد حسين، سبق المؤتمر الصحفي، ان إيران ترحب بالدور المهم للعراق في المنطقة، معربا عن الامل في أن اداء هذا الدور من قبل الأخوة العراقيين، سيحقق تطورات إيجابية في المنطقة.

وعبر ظريف خلال اللقاء مجددا عن تعازيه للشعب العراقي والحكومة في حادث انفجار مستشفى ابن الخطيب ببغداد والذي أودى بحياة أكثر من 80 شخصا ، معربا عن تعاطفه مع أهالي الضحايا .

كما أعرب وزير الخارجية الإيراني عن أمله في أن يكون رمضان شهر الرحمة والبركة والصداقة لشعوب المنطقة.

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