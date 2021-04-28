منح وسام "نصر" من الدرجة الاولى لقائد القوة البرية للجيش الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأنه بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة، حصل قائد القوة البرية للجيش الايراني العميد كيومرث حيدري على وسام الفتح من الدرجة الأولى للقوات المسلحة من قبل رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة.

وبأمر من القائد العام للقوات المسلحة، تم منح وسام "نصر" من الدرجة الاولى نظرا للجهود المخلصة والدور الفعال لقائد القوة البرية للجيش في القيام بمهام لتحسين القدرات الدفاعية والقتالية، وتغيير هيكلية ومعدات القوات البرية للجيش، دعم قوات جبهات المقاومة، والتواجد الفعال في الحدود الشرقية والشمالية الشرقية للبلاد وتقديم الإغاثة في الوقت المناسب في الكوارث الطبيعية للبلاد.

ويعد وسام "نصر" من الدرجة الاولى اعلى وسام في مجال الاسناد العسكري.

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