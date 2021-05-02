  1. القدس و فلسطین
  2. القدس
٠٢‏/٠٥‏/٢٠٢١ ٢:٥١ م

حركة حماس تدين اعتداء الكيان المحتل على المصلين المسيحيين

حركة حماس تدين اعتداء الكيان المحتل على المصلين المسيحيين

ادانت حركة حماس اعتداء أجهزة الأمن الصهيونية على المصلين المسيحيين أمس السبت عند "باب الجديد" وداخل أزقة البلدة القديمة قرب كنيسة القيامة في مدينة القدس المحتلة".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رأت أن الاعتداء على المصلين بالتزامن مع العدوان المستمر على المسجد الأقصى والمصلين فيه، يؤكد الطبيعة العنصرية لهذا الكيان، ويكذب ادعاءاته بالانفتاح والحرية واحترام الآخرين.

حماس أكدت أن "شعبنا لن يقف متفرجاً على هذا العدوان المستمر على القدس والمقدسات وانتهاك الحرمات، وسيبذل الغالي والرخيص للدفاع عن مقدساته".

وطالبت المجتمع الدولي بالتخلي عن حالة السلبية تجاه جرائم الاحتلال المستمرة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات للجم عدوانه ومعاقبته على انتهاكاته للقانون الدولي بصفته قوة احتلال.

/انتهى/

رمز الخبر 1914091
https://ar.mehrnews.com/news/1914091/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 4 + 14 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات