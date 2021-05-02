حركة حماس تدين اعتداء الكيان المحتل على المصلين المسيحيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رأت أن الاعتداء على المصلين بالتزامن مع العدوان المستمر على المسجد الأقصى والمصلين فيه، يؤكد الطبيعة العنصرية لهذا الكيان، ويكذب ادعاءاته بالانفتاح والحرية واحترام الآخرين.

حماس أكدت أن "شعبنا لن يقف متفرجاً على هذا العدوان المستمر على القدس والمقدسات وانتهاك الحرمات، وسيبذل الغالي والرخيص للدفاع عن مقدساته".

وطالبت المجتمع الدولي بالتخلي عن حالة السلبية تجاه جرائم الاحتلال المستمرة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات للجم عدوانه ومعاقبته على انتهاكاته للقانون الدولي بصفته قوة احتلال.

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