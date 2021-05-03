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٠٣‏/٠٥‏/٢٠٢١ ١١:٥٩ م

صواريخ كاتيوشا تُمطِر قاعدة بلد الجوية في العراق

صواريخ كاتيوشا تُمطِر قاعدة بلد الجوية في العراق

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بسقوط صواريخ كاتيوشا قرب قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن، صابرين نيوز، أن 10 صواريخ كاتيوشا أمطرت الجناح العسكري الأمريكي في شركة "سالي بورت" في "بلد" التي تضم متقاعدين من الجيش الأمريكي.

ويُعتبر هذا القصف هو الأعنف من نوعه منذ استشهاد قادة النصر وفقاً لصابرين نيوز.

وأضاف التقرير أن 9 صواريخ أصابت قاعدة بلد العسكرية فيما سقط واحداً خارجها.

وأضافت "صابرين نيوز" أنه هنالك أنباء تفضي بوقوع جرحى وقتلى في صفوف المتقاعدين الأمريكيين.

ويعتبر الهجوم الصاروخي هو الثاني في أقل من 24 ساعة بعدما استهدف صاروخان مساء الأحد مطار بغداد حيث يتمركز أيضا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد.

/انتهى/

رمز الخبر 1914131
https://ar.mehrnews.com/news/1914131/

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