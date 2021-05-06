إيران تزيح الستار قريباً عن حاسوب "سيمرغ" العملاق

و افادت وکالة مهر للانباء بانه أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي عن نجاح اختبارات الحاسوب الإيراني العملاق "سيمرغ" وإزاحة الستار عنه قريباً بصورة رسمية.

وكتب آذري جهرمي في تغريدة له على "تويتر" مساء الثلاثاء، أن "الذكاء الاصطناعي هو المحرك المستقبلي لاقتصاد إيران والعالم".

وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن "الشباب الإيراني وبغية توفير طاقة المعالجة اللازمة لهم، قد تمكنوا من تشغيل الحاسوب الإيراني العملاق سيمرغ".

وتابع أن "هذا الحاسوب العملاق تمكن من تجاوز اختباراته بنجاح وستتم إزاحة الستار عنه قريباً رسمياً".

يذكر أن الحاسوب الإيراني "سيمرغ" يعد ضمن 100 حاسوب عملاق في العالم، حيث أن تكنولوجيا صنعه متوفرة لدى عدد قليل من دول العالم.

ويستخدم هذا المشروع في مواضيع مثل الذكاء الاصطناعي والمعطيات الكبيرة وإنترنت الاشياء في مجالات مثل التنبؤ بالطقس والتحليل الجيولوجي والزلازل والمعلومات الجينية.