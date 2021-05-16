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١٦‏/٠٥‏/٢٠٢١, ١٢:٥٢ م

برعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛

إيران تزيح الستار عن الحاسوب العملاق "سيمرغ"

إيران تزيح الستار عن الحاسوب العملاق "سيمرغ"

ازيح الستار اليوم الاحد عن الحاسوب العملاق "سيمرغ" لجامعة "امير كبير" الصناعية برعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمد جواد آذري جهرمي ومساعد وزير العلوم والابحاث للشؤون البحثية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تبلغ قدرة المعالجة لهذا الحاسوب العملاق اكثر من 1 بتافلوبس (مليون مليار عملية فاصلة عائمة 64 بت في الثانية).

وستبلغ قدرة المعالجة لهذا الحاسوب العملاق حتى 5 بتافلوبس بالاستفادة من البنية التحتية الراهنة في المرحلة الثانية وزيادتها حتى 10 بتافلوبس في المراحل اللاحقة.

وستصل قدرة المعالجة الراهنة للحاسوب العملاق في الاستخدامات فائقة السرعة حتى انتهاء المرحلة الاولى 30 بتافلوبس.

وتبلغ قدرة هذا الحاسوب العملاق 12 ضعفا اقوى من الحاسوب العملاق للبلاد المصنع عام 2011 .

ويمكن الاستفادة من هذا الحاسوب العملاق في استخدامات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل المعطيات الكبيرة وانترنت الاشياء.

وبتصنيع هذا الحاسوب العملاق تكون ايران قد دخلت نادي الدول المالكة للحواسب القادرة على المعالجة بمستوى بتافلوبس.

يذكر ان فلوبس FLOPS‏ في الحوسبة هي اختصار للجملة FLoating-point Operations Per Second والتي تعني عملية النقطة العائمة بالثانية وهي مقياس لأداء الحاسوب.

/انتهى/

رمز الخبر 1914511
https://ar.mehrnews.com/news/1914511/

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