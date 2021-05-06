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٠٦‏/٠٥‏/٢٠٢١ ٢:٢٥ م

بمناسبة يوم القدس العالمي؛

وزارة الدفاع الإيرانية: سيشهد العالم إحتفال تحرير القدس في القريب العاجل

وزارة الدفاع الإيرانية: سيشهد العالم إحتفال تحرير القدس في القريب العاجل

اعتبرت وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، يوم القدس العالمي، فرصة كبيرة لإظهار قدرة العالم الإسلامي في مواجهة الكيان الصهيوني الغاصب، لافتةً في بيانها إلى أن الإنتفاضة سلبت النوم من قادة الإحتلال.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية قالت في بيانها الصادر؛ والذي ثمّنت فيه وباركت خلاله للأمة الإسلامية وللعالم أجمع حلول يوم القدس العالمي، قائلة: "يوم القدس، يومٌ من أيام الله وفرصة كبيرة لإظهار قدرة العالم الإسلامي في مواجهة الإستكبار و الكيان الصهيوني الغاصب.

ومما جاء في البيان: اليوم وببركة الثورة الإسلامية الإيرانية، تحوّلت الثورة إلى ثقافة لكثير من شعوب المنطقة، وهلال المقاومة الممتد من طهران إلى بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء بدد أحلام المحور الغربي العبري مع الأنظمة الرجعية بتشكيل شرق أوسط جديد.

وتابع البيان، إن عقيدة المقاومة جلبت العزّة لشعوب المنطقة لدرجة أنه لم يعد هنالك مكاناً للسياسة الأمريكية في المنطقة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية: إن شاء الله في القريب العاجل سيشهاهد العالم إحتفالية تحرير القدس الشريف.

/انتهى/

رمز الخبر 1914192
https://ar.mehrnews.com/news/1914192/

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