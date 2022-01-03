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٠٣‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٨:٢٢ م

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عبداللهيان: ليس هناك مكان للصهاينة في مستقبل العالم

عبداللهيان: ليس هناك مكان للصهاينة في مستقبل العالم

 اكد وزير الخارجية الايراني،حسين امير عبداللهيان، ردا على التصريحات الواهية لوزير خارجية كيان الاحتلال الصهيوني، ان الجمهورية الاسلامية ستدافع بكل قوة وعنفوان عن حقوق ومصالح الشعب الايراني، والصهيونية لا مكان لها في مستقبل العالم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبداللهيان، غرد اليوم الاثنين عبر حسابه على تويتر، ردا على تصريحات وزير خارجية الكيان الصهيوني حول الشعب الايراني مؤكداً ان الكيان لن يكون له مكان في المستقبل.

وكتب عبد اللهيان في تغريدته: "ان التصريحات الواهية لوزير خارجية الكيان الصهيوني المزيفة حول الشعب الايراني العظيم، تشبه المثل الايراني الشهير الذي يقول، "الجمل يحلم في اكل بذور القطن، تارة ياكل بذرة بذرة وتارة حفنة حفنة".

واضاف : "نحن سندافع بقوة وحكمة عن حقوق ومصالح وازدهار شعبنا، ولا مكان للصهاينة في مستقبل العالم"./انتهى/

رمز الخبر 1920881
https://ar.mehrnews.com/news/1920881/

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