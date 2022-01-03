عبداللهيان: ليس هناك مكان للصهاينة في مستقبل العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبداللهيان، غرد اليوم الاثنين عبر حسابه على تويتر، ردا على تصريحات وزير خارجية الكيان الصهيوني حول الشعب الايراني مؤكداً ان الكيان لن يكون له مكان في المستقبل.

وكتب عبد اللهيان في تغريدته: "ان التصريحات الواهية لوزير خارجية الكيان الصهيوني المزيفة حول الشعب الايراني العظيم، تشبه المثل الايراني الشهير الذي يقول، "الجمل يحلم في اكل بذور القطن، تارة ياكل بذرة بذرة وتارة حفنة حفنة".

واضاف : "نحن سندافع بقوة وحكمة عن حقوق ومصالح وازدهار شعبنا، ولا مكان للصهاينة في مستقبل العالم"./انتهى/