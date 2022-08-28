قدمنا ردنا ونأمل تحقيق نتيجة إيجابية فيما يخص الاتفاق النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي "جون كيربي": "قدمنا ردنا ونأمل تحقيق نتيجة إيجابية لأنه سيصعب حل أي مشكلة في المنطقة حال حصول إيران على سلاح نووي.

ونوه الى ان الرئيس الامريكي "بايدن" لا يزال يعتقد أن الدبلوماسية والعودة للاتفاق النووي هما أفضل حل وسنواصل العمل من أجل ذلك.

واضاف: "عبور سفينتين أمريكيتين مضيق تايوان رسالة واضحة بأن جيشنا سيواصل الإبحار والطيران وفق القانون الدولي"، مضيفا ان عبور السفينتين مضيق تايوان تم التخطيط له منذ مدة طويلة ويتوافق مع سياسة الصين الواحدة.

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