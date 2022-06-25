غضب صيني من استفزاز أمريكي عسكري في مضيق تايوان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في بيان صدر عن شي يي: "تعد الأعمال الأمريكية تدخلا متعمدا وزعزعة للاستقرار في المنطقة وتضر بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان ونعارضها بشدة".

وأشار إلى أن قوات المنطقة الشرقية للقيادة العسكرية للجيش دائما في حالة استعداد قتالي عال وتدافع بحزم عن سيادة الدولة ووحدة أراضيها.

وتجري بكين بشكل منتظم مناورات ودوريات عسكرية في منطقة مضيق تايوان في ضوء اشتداد تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة بما في ذلك بسبب مسألة تايوان. ووصفت وزارة الخارجية الصينية أكثر من مرة هذه المسألة بأنها أكثر مسألة حساسة في العلاقات الصينية الأمريكية.

ونقلت قناة "سي إن إن"، سابقا، عن قيادة القوات المسلحة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ أن طائرة "P-8A Poseidon" الأمريكية نفذت أمس الجمعة رحلة استطلاعية فوق مضيق تايوان.

/انتهى/