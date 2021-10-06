بايدن يجري محادثات مع شي جين بينغ حول قضية تايوان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال بايدن للصحفيين، "تحدثت مع الرئيس شي عن تايوان. ونحن متفقون... وسنلتزم بالاتفاق بشأن تايوان. وهذا ما نصر عليه، وأشرت إلى أنني لا أعتقد أننا يجب أن نعمل على أي شيء آخر غير الالتزام بالاتفاق".

وجاء ذلك في إشارة إلى التزام الولايات المتحدة بسياسة "الصين الواحدة"، مع أن واشنطن تبث قانونا حول العلاقات مع تايوان، ينص على تقديم الدعم لتايوان ويربط بين الموقف تجاه العلاقات مع بكين وبين التوقعات بشأن حل سلمي لقضية تايوان.

ويأتي ذلك على خلفية التوترات حول تايوان، حيث كثفت القوات الجوية الصينية تحليقات طائراتها فوق منطقة الدفاع الجوي لتايوان.

ودعت الولايات المتحدة الصين لوقف أنشطتها العسكرية بالقرب من تايوان، التي اعتبرتها واشنطن "استفزازية ومزعزعة للاستقرار".

المصدر: "رويترز"

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