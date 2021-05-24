رفع العقوبات عن إيران ليس أداة تفاوضية / إرث ترامب قد انتهى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كتب ظريف في تغريدة له على موقع "تويتر" ردا على التصريحات الاخيرة لوزير الخارجية الاميركي: "انتوني بلينكن؛ الغاء اجراءات الحظر المفروضة في عهد ترامب مسؤولية قانونية وليس اداة للتفاوض".

وانتقد الحظر الذي فرضه ترامب على ايران واضاف: "لم يجد ترامب نفعا ولن يجديكم نفعا انتم ايضا، افرجوا عن مليارات الدولارات العائدة للشعب الايراني والمجمدة بسبب غطرسة الولايات المتحدة في خارج البلاد".

وختم ظريف تغريدته بالقول: "تاريخ صلاحية تراث ترامب قد مضى. الرئيس الاميركي (جو بايدن)؛ تخلّ عنه".

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