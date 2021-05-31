مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قوات الاحتلال “الاسرائيلي” شنت الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت عدة شبان من مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وفتشت قوات الاحتلال منازل المواطنين، حيث عرف من بين المعتقلين، الشاب عبد الرحمن دشون من نابلس، الأسير المحرر محمود صافي من دير أبو مشعل برام الله، حمزة عياد الهريمي من بيت لحم، بالإضافة الى عبد الله الصياد من القدس، بهاء زاهدة من الخليل.

وداهمت قوات الاحتلال داهمت بورين جنوب نابلس واقتحمت بلدة عقربا جنوب شرق نابلس واقتحمت منزل المواطن رياض لافي"./انتهى/