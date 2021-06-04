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٠٤‏/٠٦‏/٢٠٢١, ٤:٢٥ م

مجلس صيانة الدستور: توجيهات قائد الثورة هي كلمة الفصل

مجلس صيانة الدستور: توجيهات قائد الثورة هي كلمة الفصل

أكد المتحدث بأسم مجلس صيانة الدستور ، عباس علي كدخدائي ان توجيهات قائد الثورة الاسلامية بشأن مرشحي الانتخابات الرئاسية ، هي كلمة الفصل ، وان المجلس سيعلن رأيه النهائي بهذا الموضوع قريبا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر كدخدائي تغريدة على تويتر تضمنت توضيحا لتوجيهات قائد الثورة الاسلامية في خطابه اليوم الجمعة بمناسبة الذكرى السنوية الثانية والثلاثين لرحيل الامام الخميني (قدس سره).

وقال كدخدائي: ان توجيهات قائد الثورة هي كلمة الفصل، وينبغي إطاعة حكمه، وسيعلن مجلس صيانة الدستور رأيه قريباً، مع الاقرار بأنه ليس بمنأى عن الخطأ.

وكان قائد الثورة الاسلامية قد طالب في كلمته اليوم الأجهزة المسؤولة بالتعويض عن عوائل المرشحين الذين لم تُحسم أهليّتهم، داعيا إلى أن تكون هذه الانتخابات مباركة ووسيلة لهزيمة الأعداء.

/انتهى/

رمز الخبر 1915062
https://ar.mehrnews.com/news/1915062/

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