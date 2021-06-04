مجلس صيانة الدستور: توجيهات قائد الثورة هي كلمة الفصل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر كدخدائي تغريدة على تويتر تضمنت توضيحا لتوجيهات قائد الثورة الاسلامية في خطابه اليوم الجمعة بمناسبة الذكرى السنوية الثانية والثلاثين لرحيل الامام الخميني (قدس سره).

وقال كدخدائي: ان توجيهات قائد الثورة هي كلمة الفصل، وينبغي إطاعة حكمه، وسيعلن مجلس صيانة الدستور رأيه قريباً، مع الاقرار بأنه ليس بمنأى عن الخطأ.

وكان قائد الثورة الاسلامية قد طالب في كلمته اليوم الأجهزة المسؤولة بالتعويض عن عوائل المرشحين الذين لم تُحسم أهليّتهم، داعيا إلى أن تكون هذه الانتخابات مباركة ووسيلة لهزيمة الأعداء.

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