روحاني: الشعب الإيراني بصبره وثباته كسر مخططات أمريكا وحلفاؤها/ 157 حالة وفاة بكورونا

روحاني: الشعب الإيراني بصبره وثباته كسر مخططات أمريكا وحلفاؤها

صرح الرئيس الإيراني، اليوم الأربعاء، ان اعدى اعداء ايران في اميركا بزعامة ترامب وبومبيو وبدعم من الصهاينة شنوا حربا اقتصادية ضروسا ضدنا وكان من اهداف الكيان الصهيوني الاطاحة بالجمهورية الاسلامية الايرانية، لافتاً إلى ان الشعب الايراني بصبره وثباته ومقاومته تصدى لاميركا وحلفاؤها.

و قال روحاني في حديثه خلال اجتماع الحكومة اليوم الاربعاء: ان اعدى اعداء ايران في اميركا بزعامة ترامب وبومبيو وبدعم من الصهاينة شنوا حربا اقتصادية ضروسا ضدنا وكان من اهداف الكيان الصهيوني الاطاحة بالجمهورية الاسلامية الايرانية.

وتابع الرئيس الإيراني: ان الشعب الايراني بصبره وثباته ومقاومته تصدى لاميركا وحلفائها ونجح في ذلك، ورغم المشاكل والمصاعب لم نسمح بان تشن الحرب ضدنا ولم نسمح بان ينجح ترامب في اي من المحافل العالمية بعد خروجه من الاتفاق النووي. ومن نجاحات البلاد في هذه المواجهة ما تحقق في محكمة العدل الدولية في لاهاي...

عراقجي: مفاوضات فيينا باتت اكثر شفافية/ ماتزال القضايا الاساسية عالقة

صرح المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي "ابوالفضل عموئي" أن رئيس الوفد الايراني المشارك في مفاوضات فيينا " عباس عراقجي"، اكد ان النصوص المتبادلة بين الوفود المشاركة باتت اكثر شفافية.

و صرح المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي "ابوالفضل عموئي" بان مساعد وزير الخارجية، رئيس الوفد الايراني المشارك في مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي "سيد عباس عراقجي"، اكد خلال اجتماع اللجنة النيابية اليوم، بان النصوص المتبادلة بين الوفود المشاركة باتت اكثر شفافية...

عبداللهیان: إيران لن تدّخر وسعا في ارساء السلام في هذا البلد.

صرح مساعد رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران للشؤون الدولية "حسين امير عبد اللهيان"، خلال لقائه مبعوث الامم المتحدة في اليمن، ان السعودية لن تستطيع التعويض عن خسائرها في حرب اليمن على طاولة المفاوضات، مؤكداً على موقف إيران الرامي لإحلال السلام في اليمن.

وأكد "امیر عبداللهیان" خلال لقائه مبعوث الامم المتحدة في اليمن مارتين غريفيتس اليوم الاربعاء بطهران، على ايجاد حل لازمة اليمن يتم عبر إقامة حوار يمني - يمني بمشاركة جميع القوى والاحزاب السياسية.

وأعرب عبداللهيان عن أمله برفع الحصار الانساني ووقف اطلاق النار في اليمن خلال المدة المتبقية من مهمة غريفيتس حول الشأن اليمني.

وأكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية شددت عدة مرات على ان الحرب ليست طريقا لحل الازمة في اليمن وانها لن تدخر وسعا في ارساء السلام في هذا البلد.

وزارة الصحة: تسجيل 157 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بكوفيد-19 في البلاد، لغاية ظهر اليوم (الاربعاء) الى 81 الف و519 شخصا، بعد تسجيل 157حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

و أشارت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم الاربعاء 9حزيران، عن تسجيل 10 آلاف و598 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى مليونين و990 الفا و714 شخص.

فيما اصبح 3 آلاف و584شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين من المستشفيات في إيران بلغ مليونين و590 ألف و682 شخص لغاية الآن.

/إنتهى/