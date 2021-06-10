لا توجد لدينا اي هواجس إزاء إقامة انتخابات آمنة

وقال العميد رضائي الاربعاء خلال اجتماع لجنة عمليات قوى الامن الداخلي:‌ ان قوى الامن الداخلي تتولى وفقا للقانون مهمة توفير امن الانتخابات لذا فانها تتصدى حسب القانون لاي مخالفة انتخابية تخل بامن الانتخابات.

واضاف: انه وفق الخطط المرسومة في قوى الامن الداخلي قبل اشهر من الانتخابات فان هذه القوى ستستخدم 300 الف من كوادرها في انحاء البلاد لاجراء انتخابات آمنة وحماسية.

ودعا العميد رضائي المرشحين للانتخابات الرئاسية ليجعلوا سماحة قائد الثورة الاسلامية قدوة لهم واضاف: ان معيار العمل في الانتخابات هو النقاط التي حددها سماحته والتي ينبغي ان تحظى باهتمام خاص.

واكد نائب قائد قوى الامن الداخلي بان السيطرة والاشراف الاستخباري عالي المستوى مؤشران الى انه لا توجد اي هواجس لاقامة انتخابات آمنة وقال: ان تحقيق توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية من قبل قوى الامن الداخلي يعد اولوية لها حيث ان السيطرة والاشراف عالي المستوى خاصة في الانتخابات دليل على هذا الامر.

يذكر ان الانتخابات الرئاسية في البلاد ستجري يوم 18 حزيران/يونيو الجاري.

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