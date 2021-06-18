إقبال كبير على صناديق الاقتراع في السفارة الإيرانية ببغداد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في السفارة الايرانية ببغداد اقبال كبير للمشاركة في الانتخابات، مضيفاً أن العراق يعيش ظروف خاصة بسبب جائحة كورونا وإغلاق المنافذ الحدودية للأشخاص العاديين، حيث أن المشاركة اقتصرت على العوائل الإيرانية المقيمة في العراق والنساء الإيرانيات المتزوجات من العراقيين.

وتابع أن هناك إقبال كثيف على صناديق الاقتراع في العراق والعملية الانتخابية في السفارة والقنصليات، موضحا أن العملية الانتخابية في العراق تمسمر حتى الساعة 6 بتوقيت بغداد.

وأضاف أن هناك ستة صناديق متمركزة في السفارة والقنصيلات وأيضا هناك صناديق جوالة في باقي مدن ومحافظات العراق من بينها كركوك والناصرية لاستقبال الناخبين الإيرانيين المقيمين في العراق.

كما ان في ختام عملية التصويت للناخبين الإيرانيين وإغلاق صناديق الاقتراع في العراق سيتم عد الأصوات وإعلان النتائج عصر اليوم للعاصمة طهران.

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