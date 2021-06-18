المرشح رضائي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ادلى رضائي بصوته في الانتخابات الرئاسية الـ 13 بالتزامن مع انتخابات الدورة الـ 6 للمجالس الاسلامية البلدية والقروية والانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة ومجلس الشورى الاسلامي.

ويتنافس رضائي أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في السباق الانتخابي مع ثلاثة مرشحين آخرين وهم رئيس السلطة القضائية سيد ابراهيم رئيسي، ونائب رئيس مجلس الشورى الاسلامي أمير حسين قاضي زادة هاشمي، ومحافظ البنك المركزي السابق عبدالناصر همتي.

يذكر ان مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في عموم ايران عند الساعة السابعة صباحا اليوم الجمعة (2:30 ت غ) للبدء بعملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في البلاد، وتستمر لغاية الساعة 12 منتصف الليل ويبلغ عدد الناخبين قرابة 60 مليون شخص، وتبلغ عدد مراكز الاقتراع 70 الف مركز في جميع انحاء البلاد.

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