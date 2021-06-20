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٢٠‏/٠٦‏/٢٠٢١, ٦:٢١ م

قبل لحظات؛

انتهاء اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي وعراقجي يأمل في التوصل الى اتفاق في الجولة المقبلة

انتهاء اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي وعراقجي يأمل في التوصل الى اتفاق في الجولة المقبلة

دعا مساعد وزير الخارجية الإيراني الأطراف المتفاوضة في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي إلى اتخاذ القرارات اللازمة بجدية وإرادة قوية ، وأعرب عن أمله في إمكانية التوصل إلى اتفاق في الجولة المقبلة من المحادثات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد وزير الخارجية الإيراني الأطراف المتفاوضة في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي دعا إلى اتخاذ القرارات اللازمة بجدية وإرادة قوية، وأعرب عن أمله في إمكانية التوصل إلى اتفاق في الجولة المقبلة من المحادثات.

أن اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الذي عقد مساء اليوم الاحد لاعداد محضر مشاورات لجولة السادسة من محادثات فيينا الخاصة بإحياء الاتفاق النووي بحضور وفود إيران ومجموعة 4+ 1 و ممثل الاتحاد الأوروبي في فندق جراند في فيينا، انتهى قبل دقائق.

وترأس الاجتماع إنريكي مورا، نائب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، حيث أعرب رؤساء الوفود عن ارتياحهم للجهود المستمرة والمكثفة لفرق الخبراء وتبادلوا نتائج الجولة الحالية من المحادثات./انتهى/

رمز الخبر 1915499
https://ar.mehrnews.com/news/1915499/

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