وزير الخارجية الباكستاني يزور ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه من المقرر أن يقوم قريشي بزيارة رسمية إلى كل من طاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان وإيران اعتبارا من 24 أغسطس/آب إلى 26 منه.

واضاف البيان: ان وزير الخارجية الباكستاني سيعقد خلال هذه الزيارات، اجتماعات رفيعة المستوى لتبادل وجهات النظر حول الوضع في أفغانستان وتعزيز العلاقات الثنائية مع كل من هذه الدول.

وسيوضح قريشي في محادثاته مع كبار المسؤولين في الدول التي سيزورها، وجهات نظر باكستان بشأن آخر التطورات في أفغانستان. وتعتقد اسلام أباد ان الدول المجاورة تلعب دورا حيويا في السلام والأمن والاستقرار في أفغانستان والمنطقة.

وأضافت وزارة الخارجية الباكستانية: أن التنسيق الوثيق بين دول الجوار أمر حاسم لحل التحديات المشتركة وتعزيز الأهداف المشتركة للسلام والأمن والاستقرار والاتصالات بين دول المنطقة. كما سيدعو شاه محمود قريشي إلى استمرار التعاون متعدد الأطراف مع هؤلاء الشركاء على صعيد التعاطي الثنائي، من أجل تعزيز العلاقات والتعاون الوثيقين.

وكان المتحدث بأسم الخارجية الايرانية قد أعلن أمس الاثنين أن وزير الخارجية الباكستاني سيصل إلى طهران بعد غد الخميس. واوضح سعيد خطيب زادة أن هذه الزيارة تأتي بناء على طلب وزير الخارجية الباكستاني وسيناقش فيها العلاقات الثنائية وقضية افغانستان./انتهى/