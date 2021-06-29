وسائل اعلام المقاومة ماضية باتجاه التقدم والازدهار

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس منظمة الاذاعة والتلفزيون في الجمهورية الاسلامية الايرانية "علي عسكري" قال؛ في كلمته الافتتاحية، خلال اجتماع "اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية" العاشر، الذي عقد اليوم الثلاثاء عبر الفضاء الافتراضي بمركز المؤتمرات التابع لمنظمة الاذاعة والتلفزيون الايرانيية، : "ان وسائل الاعلام التابعة لمحور المقاومة والعالم الاسلامي، ماضية بقوة نحو التقدم وسنشهد قريبا ازدهارها بمتخلف الاصعدة".

واكد سكري ، ان اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية منظمة قوية وبناءة، بما يلزم على الدول الاعضاء تعزيز حضورها في مواجهة الحرب الاعلامية ضد جبهة الاستكبار ورأسمالية امريكا والغرب المستبدة.

كما نوه المسؤول الايراني بـ "الانجازات القيمة" التي حققها الاتحاد الاسلامي لحد الان، على صعيد هذه الحرب الاعلامية الشرسة.

وفي معرض الاشارة الى انتهاك حرية التعبير والاجراءات اللاقانونية من جانب الولايات المتحدة الامريكية، اكد رئيس منظمة الاذاعة والتلفزيون الايرانية : ان وسائل الاعلام الاسلامية ورغم بعض الثغرات والمشاكل، الا انها تمكنت من قضح افلاس وهشاشة جبهة الاستكبار، وسوف لن تتوانى عن مواصلة هذا النضال اطلاقا.

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