العقوبات هي رمز لاغتيال الحرية/تسجيل 142 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

خلال مؤتمر صحفي؛ المتحدث باسم الحكومة: لم ننس المقاومة الاقتصادية/العقوبات هي رمز لاغتيال الحرية

أكد المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي، أنه "خلال الحرب الاقتصادية لم تنس الحكومة التعزيز الداخلي والمقاومة الاقتصادية إيمانا منها بمبدأ التفاعل مع العالم الخارجي"، فيما وص العقوبات بأنها رمز لاغتيال الحرية.

سبهري راد: نمتلك نظام قيادة وتحكم متطور على الصعيد الإقليمي

صرح مساعد قائد سلاح المضادات الجوية الايراني في الشؤون التنسيقية العميد "أبو الفضل سبهري راد" بأن سلاح المضادات الجوية الإيرانية يمتلك اليوم نظام قيادة وتحكم حديث ومتطور في المنطقة.

عسكّري: وسائل اعلام المقاومة ماضية باتجاه التقدم والازدهار

أكد رئيس منظمة الاذاعة والتلفزيون في الجمهورية الاسلامية الايرانية "علي عسكري": ان وسائل الاعلام التابعة لمحور المقاومة والعالم الاسلامي، ماضية بقوة نحو التقدم وسنشهد قريبا ازدهارها بمتخلف الاصعدة.

مسؤول إيراني أممي: الكيان الصهيوني يرتكب أكثر انتهاكات ممنهجة في حقوق الأطفال

انتقد سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي، بشدة عدم ادراج الكيان الاسرائيلي وتحالف العدوان على اليمن على اللائحة السوداء لمنتهكي حقوق الاطفال.

علي كريميان: امريكا تنتهك حقوق الانسان وحرية التعبير

وصف الامين لاتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية "حجة الاسلام علي كريميان"، اجراء امريكا المتمثل في اغلاق المواقع الالكترونية لعدد من الفضائيات التابعة لهذا الاتحاد و وكالات انباء محور المقاومة، بأنه انتهاكا سافرا لحقوق الانسان وحرية العبير.

قائد البحرية الفرنسية يستقبل الأدميرال خانزادي في جزيرة ريونيون

استقبل قائد البحرية الفرنسية الادميرال ونداير، قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال حسين خانزادي لدى وصوله إلى جزيرة ريونيون.

وزارة الصحة: تسجيل 142 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بكوفيد-19 في البلاد، لغاية ظهريوم (الثلاثاء) الى 84 الفا و127شخصا، بعد تسجيل 142 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

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