هجوم التنف سبب حالة من الارتباك عمّت صفوف قوات التحالف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلا عن مصادر سورية تأكد أنّ حالة من الفوضى والارتباك عمّت صفوف الجنود الأميركيين والبريطانيين والمجموعات المسلحة السورية المولجة "حماية" قاعدة التنف شرق سوريا، وذلك بعد تعرضها لهجوم بالطائرات المسيرة والصواريخ الليلة الماضية.

وكانت القاعدة الموجودة على المثلث الحدودي الذي يجمع سوريا والعراق والأردن تعرّضت لهجوم في تمام الساعة التاسعة مساءً، أدى إلى اشتعال النيران فيها لأكثر من ساعة، بعد سماع دوي انفجارات كبيرة فيها.

وفي سياق متصل، نفت مصادر عشائرية في البادية السورية علمها بوقوع قتلى أو مصابين في صفوف القوات الموجودة في القاعدة، إلا أنها أكّدت حدوث انفجارات واضحة فيها، وأشارت إلى وجود حالة من الاستنفار وإعادة الانتشار في صفوف المسلحين التابعين لتنظيم "مغاوير الثورة" المتعاون مع الأميركيين./انتهى/