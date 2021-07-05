تعاون عراقي مصري لإقامة مدن صناعية واقتصادية مشتركة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت في بيان صحفي، أن "الاتفاق على إقامة مدن صناعية مشتركة، جاء خلال زيارة وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع والوفد المرافق لها إلى العراق، وإجرائها سلسلة من اللقاءات والمباحثات، في إطار تنفيذ مقررات القمة الثلاثية التي عقدت في بغداد الأسبوع الماضي".

وأضافت: "جرى الاتفاق على وضع خطة عمل محددة بتوقيتات زمنية واضحة، بعد أن ناقشت مع وزير الصناعة العراقي منهل الخباز الملفات التي ستشهد تعاون الدول الثلاث، وفي مقدمتها الصناعات الدوائية، وصناعات النسيج والجلود والدباغة، والأدوية البيطرية، والمبيدات الزراعية".

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