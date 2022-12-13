الجيش المصري يجهز مقاتلاته بصورايخ صينية ضاربة

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه كشف موقع "تاكتيكال ريبورت" نبأ شراء مصر لصواريخ PL-15، الصينية حيث أكد الموقع أن مصر تسعى لشراء صواريخ جو – جو نشطة موجهة بالرادار وتهتم بمنتجات MBDA الأوروبية وRaytheon الأمريكية وAVIC الصينية. ومنتجات الشركات الثلاث هي Meteor وAIM-120D وPL-15 على التوالي. ويبدو أن مصر اختارت أخيرا صاروخ PL-15، بعد دراسة معمقة للخيارات الثلاث.

ووفقا لموقع defense-arabic الشيء الأكثر إثارة للاهتمام هو أن مصر لا تشغل حاليا طائرات مقاتلة صينية جديدة (كانت تشغل طائرات J-6 وJ-7) ، مثل J-10 أو Fierce Dragon. في المقابل اشترى السودان، جار مصر، طائرات صينية مقاتلة من طراز J-10CE.

وتشغل مصر طائرات "رافال" الفرنسية وطلبت أيضا سو-35 من روسيا (لم يتم تسليمها بعد). بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستصدر طائرات مقاتلة من طراز F-15 إلى مصر (يُقدر أنها نسخة بديلة من F-15EX). لذلك، من المرجح أن تجهز مصر صواريخ جو–جو بعيدة المدى PL-15 الصينية على هذه الطائرات المقاتلة.

وبشكل عام، تمتلك القوات الجوية المصرية مئات الطائرات المقاتلة من مختلف الأنواع، بما في ذلك 120 طائرة تدريب صينية من طراز K-8E تم تصنيعها في مصر. لا تمتلك مصر مقاتلات كثيرة قادرة على إطلاق صواريخ PL-15 الصينية، باستثناء 54 طائرة مقاتلة من طراز "رافال". بالإضافة إلى ذلك، هناك 50 ميغ-29إم/إم2 و 20 إف-16سي/دي./انتهى/

المصدر:روسيا اليوم