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١٣‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٣:٤٢ م

الجيش المصري يجهز مقاتلاته بصورايخ صينية ضاربة

الجيش المصري يجهز مقاتلاته بصورايخ صينية ضاربة

كشفت تقارير أن وزارة الإنتاج الحربي المصرية على وشك التوصل إلى اتفاق مع الصين لإدخال صواريخ جو-جو PL-15 الصينية، خلف مدى الرؤية BVR، لتجهيز مقاتلات "رافال" بها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كشف موقع "تاكتيكال ريبورت" نبأ شراء مصر لصواريخ PL-15، الصينية حيث أكد الموقع أن مصر تسعى لشراء صواريخ جو – جو نشطة موجهة بالرادار وتهتم بمنتجات MBDA الأوروبية وRaytheon الأمريكية وAVIC الصينية. ومنتجات الشركات الثلاث هي Meteor وAIM-120D وPL-15 على التوالي. ويبدو أن مصر اختارت أخيرا صاروخ PL-15، بعد دراسة معمقة للخيارات الثلاث.

ووفقا لموقع defense-arabic الشيء الأكثر إثارة للاهتمام هو أن مصر لا تشغل حاليا طائرات مقاتلة صينية جديدة (كانت تشغل طائرات J-6 وJ-7) ، مثل J-10 أو Fierce Dragon. في المقابل اشترى السودان، جار مصر، طائرات صينية مقاتلة من طراز J-10CE.

وتشغل مصر طائرات "رافال" الفرنسية وطلبت أيضا سو-35 من روسيا (لم يتم تسليمها بعد). بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستصدر طائرات مقاتلة من طراز F-15 إلى مصر (يُقدر أنها نسخة بديلة من F-15EX). لذلك، من المرجح أن تجهز مصر صواريخ جو–جو بعيدة المدى PL-15 الصينية على هذه الطائرات المقاتلة.

وبشكل عام، تمتلك القوات الجوية المصرية مئات الطائرات المقاتلة من مختلف الأنواع، بما في ذلك 120 طائرة تدريب صينية من طراز K-8E تم تصنيعها في مصر. لا تمتلك مصر مقاتلات كثيرة قادرة على إطلاق صواريخ PL-15 الصينية، باستثناء 54 طائرة مقاتلة من طراز "رافال". بالإضافة إلى ذلك، هناك 50 ميغ-29إم/إم2 و 20 إف-16سي/دي./انتهى/

المصدر:روسيا اليوم

رمز الخبر 1928804

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