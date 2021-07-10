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١٠‏/٠٧‏/٢٠٢١, ٣:٥٤ م

مسؤولة روسية:

إعادة جميع أطفال الروس من أبناء "داعش" من سوريا إلى روسيا

إعادة جميع أطفال الروس من أبناء "داعش" من سوريا إلى روسيا

قالت مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الطفل آنا كوزنتسوفا إن "جميع الأطفال الروس (من عائلات داعش) الذين كانوا في سجون سوريا" عادوا إلى روسيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضافت كوزنتسوفا في تصريحات صحفية، اليوم السبت: "لم يبق في سجون دمشق أطفال إطلاقا، وجميعهم أخرجوا من السجون".

وبحسب كوزنتسوفا، فإن "أصعب وضع" مع عودة الأطفال الروس هو مع مخيم الهول للاجئين. وأضافت "سنبذل قصارى جهدنا لإخراج الأطفال من هناك. وقد تم بالفعل إرسال وثائق الترحيل التالي (القادم) للأطفال".

في صيف عام 2017، بدأت روسيا العمل لتحديد مكان وجود مواطنيها (القصر) الروس في العراق وسوريا وإعادتهم إلى وطنهم، وتم إعادة 341 طفلا من العراق وسوريا إلى وطنهم.

المصدر: تاس

/انتهى/

رمز الخبر 1915991
https://ar.mehrnews.com/news/1915991/

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