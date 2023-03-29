رؤساء الدول يهنئون الرئيس الإيراني بحلول العام الشمسي الجديد والنوروز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعث رؤساء دول تركيا وتايلاند وكازاخستان والصين وأرمينيا وتركمانستان والمجر وبيلاروسيا برقيات تهنئة منفصلة إلى الرئيس الايراني آية الله السيد إبراهيم رئيسي ، بمناسبة حلول العام الشمسي الجديد ، واعتبروا النوروز بأنه يبشر بانبعاث الحياة في الطبيعة والخلق وتجسيدًا للقيم الإنسانية ، بما في ذلك السلام والإنسانية وتقوية علاقات حسن الجوار ، والتي تلعب دورًا مهمًا في التقريب بين شعوب البلدان وتعزيز العلاقات بين الحكومات وتوطيدها.

وفي وقت سابق هنأ رؤساء دول قيرغيزستان وبولندا وطاجيكستان وأوزبكستان وروسيا الرئيس الايراني والشعب الايراني بحلول النوروز في برقيات تهنئة منفصلة.

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