زراعة قلب ناجحة في طهران بعد نقله عبر الإسعاف الجوي

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، أن مهدي شادنوش قال : إن عملية زراعة القلب تمت بنجاح عبر نقل جوي لقلب امرأة من الأهواز تبلغ من العمر 29 عاماً .

وأضاف: "تمت عملية النقل بالتعاون مع فريق زراعة الأعضاء ووحدات الإمداد في جامعتي العلوم الطبية في الأهواز وطهران، حيث تم تحديد المتبرع بالقلب ومتلقيه لنقله إلى مستشفى الشهيد رجائي في طهران للزراعة بمساعدة هيئة الطوارئ الوطنية وقوات الإسعاف الجوية ".

وأضاف رئيس مركز إدارة زراعة الأعضاء وعلاج الأمراض بوزارة الصحة: "من خلال مراعاة البروتوكولات الصحية لمكافحة فيروس كورونا، تم نقل قلب من الأهواز إلى طهران . وزراعته لشاب يافع يبلغ من العمر 14 عاما في مستشفى شهيد رجائي ".

وأضاف: كما تم زراعة كبد وكلى هذا الفتاة لمرضى آخرين محتاجين لها في الأهواز.

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