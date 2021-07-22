ظريف يجري محادثات مع وزيري الخارجية الاماراتي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه خلال اتصاله الهاتفي مع وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، امس الاربعاء، جرى البحث وتبادل وجهات النظر حول العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وكما اجرى وزير الخارجية الايراني محادثات هاتفية مع نظيره الكرواتي غردان غرليتش حول احدث تطورات العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وكان ظريف قد أجرى يوم امس محادثات هاتفية مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بشأن الاتفاق النووي والتطورات في أفغانستان، وكذلك مع وزراء خارجية الهند وتوغو والبوسنة والهرسك حول العلاقات

لثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأجرى رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني الثلاثاء، محادثات هاتفية مع وزراء خارجية قطر والكويت والعراق وعمان وتركيا وجنوب إفريقيا وجمهورية أذربيجان وباكستان، هنأهم فيها بعيد الأضحى المبارك كما ناقش معهم العلاقات الثنائية./انتهى/