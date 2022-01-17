زيارة العميد قاآني الى العراق تهدف الى توحيد المواقف داخل البيت السياسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلت قناة صابرين نيوز العراقية، عبر حسابها على تليغرام صور وفيديوهات تظهر العميد اسماعيل قاآني، وهو يزور مرقدي محمد صادق الصدر (والد مقتدى الصدر)، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي في مقبرة وادي السلام بمدينة النجف.

من جانبه، أعلن الحشد الشعبي في العراق، في بيان له، عن زيارة قاآني محافظة النجف. قائلا: "بعد تشرفه بزيارة مرقد أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام في النجف الأشرف توجه إلى مقبرة وادي السلام لزيارة مرقد الشهيد الصدر والشهيد أبو مهدي المهندس وسائر الشهداء".

وقالت وسائل إعلام عراقية، إن زيارة إسماعيل قاآني جاءت بهدف عقد اجتماعات مع القوى السياسية العراقية، لتقريب وجهات النظر بملف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، والعمل على توحيد المواقف داخل البيت السياسي بعد الخلافات بين (الإطار التنسيقي) و(التيار الصدري).

وحسم محمد الحلبوسي، مؤخرا رئاسة البرلمان العراقي لصالحه، بعد مناقشة مع محمود المشهداني أكبر الأعضاء سنا في البرلمان، بعدما حصل على 200 صوت، فيما حصل المشهداني على 14 صوتا، ووصل عدد الأوراق الباطلة إلى 14 صوتا، حسب مراسل "سبوتنيك".

وأمام البرلمان 30 يوما إضافيا من تاريخ جلسته الأولى لانتخاب رئيس جديد للبلاد سيطلب عندئذ من أكبر كتلة في البرلمان تشكيل الحكومة.

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