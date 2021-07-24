يجب على المسؤولين والحكومة المقبلة السعي بجدية لحل مشاكل خوزستان/تسجيل 210 حالة وفاة بكورونا

قائد الثورة: يجب على المسؤولين والحكومة المقبلة السعي بجدية لحل مشاكل خوزستان

أكد قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، بعد تلقيه الجرعة الثانية من لقاح "ايران كوف بركت"، في إشارة إلى مشاكل أهالي محافظة خوزستان، أنه "على المسؤولين والحكومة المقبلة السعي بجدية لحل مشاكل خوزستان".

رئيسي: ضرورة بذل اهتمام خاص تجاه قضايا محافطة خوزستان وكذلك تشكيل مجلس استراتيجي

اكد الرئيس الايراني المنتخب آية الله ابراهيم رئيسي ضرورة التخطيط واتخاذ اجراءات فورية وجدية لحل قضايا محافظة خوزستان وفي مقدمها شحة المياه.

الجيش الإيراني: الاعداء لن يطيقوا الوضن الامني المستتب في البلاد وصمود المواطنين الاعزاء بوجه المشاكل

اعتبر الجيش الايراني، واقعة استشهاد الملازم الثاني "الشهيد ضرغام برست" احد افراد قوات الامن الداخلي في محافظة خوزستان (جنوب غرب)، كشفت من جديد عن وحشية الاعداء الغاشمين والمناوئين للثورة الاسلامية والشعب الايراني الصامد.

جهانغيري: الحكومة تبذل قصارى جهودها لايجاد حلول للمشاكل القائمة في محافظة خوزستان

أكد النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري ان الحكومة تبذل قصارى جهودها لايجاد حلول للمشاكل القائمة في محافظة خوزستان جنوب غرب.

وزارة الصحة: تسجيل 210 حالات وفاة و21 الفا و814 اصابة جديدة بفيروس كورونا في ايران

اعلنت العلاقات العامة بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، ان فيروس كورونا تسبب في 210 وفيات جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية من بين المصابين بفيروس كورونا في ايران.

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