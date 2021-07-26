ماذا يحصل في الاهواز؟

وفي سياق متصل أعلنت رابطة الحوار الديني للوحدة بمشاركة كلوب "سياق" انها تعقد الليلة ندوة عبر تطبيق "كلوب هاوس" لمناقشة الاحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة خوزستان وسيشارك في النقاش كل من : الدكتور ناصر سوداني، رئيس جامعة أمير المؤمنين(ع) وممثل الأهواز سابقا في مجلس الشورى الإسلامي، الشيخ غريب رضا مدير رابطة الحوار الديني للوحدة، د. كريم شرارة، خبير بالشؤون الإيرانية، الشيخ فلاح القريشي باحث وناشط ديني وثقافي عراقي، الأستاذ نجاح محمد علي محلل سياسي عراقي، د. جبار سعيداوي محلل سياسي ايراني، الأستاذ سعيد شاوردي صحافي خبير بالشؤون الإيرانية.
كما انه يدير الحوار الأستاذ مصطفى خليفة الكاتب في صحيفة الخندق في لبنان. ويمكن متابعة الندوة عبر الرابط التالي فی اليوم الاثنين 26 تموز 2021 الساعة ٩:٠٠ بتوقيت القدس الشريف ( ١٠:٣٠ بتوقيت طهران).
https://www.clubhouse.com/join/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%82/h5UIOhgO/m7v0AyR3
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