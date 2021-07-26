ماذا يحصل في الاهواز؟

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان الحكومة الإيرانية تبذل جهودا حثيثة لمعالجة المشاكل التي تعاني منها محافظة خوزستان بالتعاون مع مؤسسات أخرى من بينها قوات حرس الثورة الإسلامية بالتعاون مع أهالي المحافظة لتفويت الفرصة على الذين يحاولون الاخلال بالامن العام في المنطقة.

وفي سياق متصل أعلنت رابطة الحوار الديني للوحدة بمشاركة كلوب "سياق" انها تعقد الليلة ندوة عبر تطبيق "كلوب هاوس" لمناقشة الاحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة خوزستان وسيشارك في النقاش كل من : الدكتور ناصر سوداني، رئيس جامعة أمير المؤمنين(ع) وممثل الأهواز سابقا في مجلس الشورى الإسلامي، الشيخ غريب رضا مدير رابطة الحوار الديني للوحدة، د. كريم شرارة، خبير بالشؤون الإيرانية، الشيخ فلاح القريشي باحث وناشط ديني وثقافي عراقي، الأستاذ نجاح محمد علي محلل سياسي عراقي، د. جبار سعيداوي محلل سياسي ايراني، الأستاذ سعيد شاوردي صحافي خبير بالشؤون الإيرانية.