خطيب زادة: ايران تدعو جميع الأطراف لضرورة ضبط النفس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، قال في رداً على التطورات الأخيرة في تونس ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتابع عن كثب التطورات والأحداث الجارية في تونس.

ودعا خطيب زادة جميع الأطراف إلى ضبط النفس، مشددا على حوار كل فئات ومؤسسات البلاد للخروج من التوتر القائم وتحقيق تطلعات الأمة الثورية التونسية.

وفي إعلانه عن وقوف الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جانب تونس لتجاوز هذه المرحلة، دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى إرساء الاستقرار السياسي والأمني في تونس وأعرب عن أمله في أن تنهي تونس هذه المرحلة الحساسة من خلال الحوار في أقرب وقت ممكن./انتهى/