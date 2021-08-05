عشرات الوفود الرسمية من جميع انحاء العالم تصل الى طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصلَت الى العاصمة طهران عشرات الوفود الرسمية للمشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية من قبل رئيس الجمهورية المنتخب "آية الله سيد ابراهيم رئيسي".

وللمشاركة في مراسم التحليف وصل كل من الرئيس العراقي برهم صالح، والرئيس الافغاني أشرف غني، ورئيس البرلمان الروسي وياتشسلاف ولودين. كما وصل الى طهران ايضا لحضور المراسم نائب الأمين العام لحزب الله في لبنان الشيخ نعيم قاسم ورئيس الوزراء الجزائري ايمن بن عبد الرحمن و رئيسة البرلمان الأذربيجاني صاحبة غفاروفا ورئيس الوزراء الارميني نيكول باشينيان، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) دوراتي باشيكو، وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس .

ووصلَ أمس وفدُ الاتحادِ الاوروبي برئاسةِ مساعدِ الامينِ العام للاتحاد انريك مورا وعدةُ شخصيات اوروبية. ونائبُ وزيرِ خارجيةِ كوريا الجنوبية والمبعوثُ الخاص للبابا فرنسيس ورئيسُ البرلمان السوري. ومن بين المسؤولين الآخرين وزيرُ دولةِ بنغلاديش، والمبعوثُ الخاص لرئيسِ سريلانكا. ونائبُ رئيس البرلمان الماليزي. ومبعوثون من تنزانيا وازبكستان وطاجكيستان ونيجيريا، وغينيا والبوسنة والامينُ العام لمنظمة اوبك. وسيُشاركُ في المراسم اكثرُ من مئةٍ وخمسَ عشرةَ شخصيةً سياسية من ثلاثٍ وسبعين دولة.

جدير بالذكر ان مراسم اداء اليمين الدستورية، ستجري عند الساعة الخامسة (بتوقیت طهران )عصر اليوم الخميس (5 اغسطس 2021) في مبنى مجلس الشورى الاسلامي بمشاركة اكثر من 115 شخصية رسمية اجنبية من بينهم رؤساء جمهورية ورؤساء برلمانات ورؤساء حكومات ووزراء خارجية ووزراء اخرين، اضافة الى العشرات من مدراء ومندوبي المنظمات والمؤسسات الدولية والاقليمية والشخصيات الدينية والثقافية والاجتماعية من مختلف انحاء العالم./انتهى/