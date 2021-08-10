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١٠‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٦:٣٥ م

مهاجم ايراني ضمن التشكيلة المثالية للدوري الروسي

مهاجم ايراني ضمن التشكيلة المثالية للدوري الروسي

اختير لاعب كرة القدم الإيراني سردار آزمون مهاجم ونجم نادي زينيت سانت بطرسبرغ بالتشكيلة المثالية للدوري الروسي لكرة القدم مع نهاية الجولة الثالثة من المسابقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء اختيار آزمون من قبل هيئة الدوري الممتاز الروسي بالتشكيلة المثالية على ضوء تسجيله هدفين أمام نادي كراسنودار ونيل جائزة أفضل لاعب في المباراة.

مهاجم ايراني ضمن التشكيلة المثالية للدوري الروسي

/انتهى/

رمز الخبر 1916888
https://ar.mehrnews.com/news/1916888/

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