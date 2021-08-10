مهاجم ايراني ضمن التشكيلة المثالية للدوري الروسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء اختيار آزمون من قبل هيئة الدوري الممتاز الروسي بالتشكيلة المثالية على ضوء تسجيله هدفين أمام نادي كراسنودار ونيل جائزة أفضل لاعب في المباراة.
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اختير لاعب كرة القدم الإيراني سردار آزمون مهاجم ونجم نادي زينيت سانت بطرسبرغ بالتشكيلة المثالية للدوري الروسي لكرة القدم مع نهاية الجولة الثالثة من المسابقة.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء اختيار آزمون من قبل هيئة الدوري الممتاز الروسي بالتشكيلة المثالية على ضوء تسجيله هدفين أمام نادي كراسنودار ونيل جائزة أفضل لاعب في المباراة.
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