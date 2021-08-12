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١٢‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٩:٥١ ص

مجلس النواب اليمني:

مبادرة مأرب تعد توجها حقيقيا وعمليا نحو السلام

مبادرة مأرب تعد توجها حقيقيا وعمليا نحو السلام

قال نائب رئيس مجلس النواب اليمني "عبد السلام هشول"، إن المبادرة بشأن مأرب تعد توجها حقيقيا وعمليا نحو الحل والسلام الشامل في اليمن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان هشول وصف في تصريح لقناة المسيرة، ما تضمنته المبادرة بشأن مأرب بالرؤية العادلة المنطقية التي فضحت زيف التوجهات الأمريكية والسعودية بشأن السلام في الييمن.

وأشار إلى أنها تحفظ للجميع الحقوق والكرامة وتضمن إفادة كل أبناء الوطن من الثروة في مأرب وعلى رأسهم أبناء المحافظة نفسها، آملًا من الطرف الآخر التقاط هذه المبادرة بشأن مأرب ومراعاة سلامة ومصالح كل أبناء اليمن.

وتابع قائلا: "لا شك أن هذه المبادرة كشفت سياسة قوى العدوان الهادفة لإبقاء اليمن تحت الاستهداف مقابل إيقاف تقدم الجيش واللجان في هذه الجبهة أو تلك فقط"./انتهى/

رمز الخبر 1916928
https://ar.mehrnews.com/news/1916928/

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