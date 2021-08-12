مبادرة مأرب تعد توجها حقيقيا وعمليا نحو السلام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان هشول وصف في تصريح لقناة المسيرة، ما تضمنته المبادرة بشأن مأرب بالرؤية العادلة المنطقية التي فضحت زيف التوجهات الأمريكية والسعودية بشأن السلام في الييمن.

وأشار إلى أنها تحفظ للجميع الحقوق والكرامة وتضمن إفادة كل أبناء الوطن من الثروة في مأرب وعلى رأسهم أبناء المحافظة نفسها، آملًا من الطرف الآخر التقاط هذه المبادرة بشأن مأرب ومراعاة سلامة ومصالح كل أبناء اليمن.

وتابع قائلا: "لا شك أن هذه المبادرة كشفت سياسة قوى العدوان الهادفة لإبقاء اليمن تحت الاستهداف مقابل إيقاف تقدم الجيش واللجان في هذه الجبهة أو تلك فقط"./انتهى/