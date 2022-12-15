الصحة الإيرانية: تسجيل 29 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشارت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم (الخميس 15 كانون الأول/ديسمبر)، الى تسجيل 29 اصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية وأن 19 شخصا منهم يتلقون العلاج في المستشفيات.

وكما أعلنت عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد الى 144 الفا و659 شخصا بعد تسجيل حالة وفاة جديدة واحدة منذ أمس. وذكرت في تقريرها ارتفاع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و560 الفا و323 شخصا، وأن 58 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و335 الفا و624 شخصا لغاية الآن. كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 54 مليونا و662 الفا و893 شخصا خضع حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

ولفت التقرير الى تطعيم 65 مليونا و146 الفا و661 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 58 مليونا و557 الفا و437 شخصا الجرعة الثانية، و31 مليونا و390 الفا و747 شخصا الجرعة الثالثة وجرعات معززة أخرى، ليبلغ إجمالي عدد التطعيمات في البلاد 155 مليونا و94 الفا و845 جرعة.

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