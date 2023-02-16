الصحة الإيرانية: تسجيل 4 وفيات و222 إصابة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 222 إصابة و4 حالات وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم (الخميس 16 شباط/فبراير)، الى ان 83 شخصا من المصابين خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات. كما أعلنت عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد الى 144 الفا و793 شخصا بعد تسجيل 4 وفيات جديدة منذ أمس.

وذكرت في تقريرها ارتفاع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و566 الفا و265 شخصا، وأن 261 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة. وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس ومغادري المستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و338 الفا و520 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 55 مليونا و168 الفا و857 أشخاص خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

ولفت التقرير الى تطعيم 65 مليونا و198 الفا و687 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 58 مليونا و592 الفا و470 شخصا الجرعة الثانية، و31 مليونا و628 الفا و287 شخصا الجرعة الثالثة وجرعات معززة أخرى، ليبلغ إجمالي عدد التطعيمات في البلاد 155 مليونا و419 الفا و444 جرعة.

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