وصول رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان إلى ولاية قندهار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الملا عبدالغني برادر نشأ في ولاية أرزغان في قندهار، وهو أحد مؤسسي حركة طالبان مع الملا عمر الذي توفي في 2013 لكن لم يكشف موته إلا بعد سنتين، على غرار العديد من الأفغان، تغيرت حياته بسبب الغزو السوفياتي في 1979 وأصبح مجاهدًا وهو قاتل إلى جانب الملا عمر.

وشغل الملا برادر منصب القائد العسكري لطالبان عندما اعتقل في 2010 في مدينة كراتشي الباكستانية، وقد أطلق سراحه في 2018 تحت ضغط من واشنطن خصوصًا، ويلقى "برادر" احترامًا لدى مختلف فصائل طالبان ثم تم تعيينه رئيسًا لمكتبهم السياسي في العاصمة القطرية الدوحة.

من هناك، قاد المفاوضات مع الأميركيين التي أدت إلى انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان ثم محادثات السلام مع الحكومة الأفغانية التي لم تسفر عن شيء.

المصدر: رويترز